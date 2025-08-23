  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir Menderes yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltında

İZMİR'İN Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının sebebinin kaynak makinesi olduğu ortaya çıktı. Daha önce de benzer sebeplerle birçok yangın çıktığı bilinirken, yangınla ilgili hobi bahçesinde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde dün saat 12.45'te çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları yapıldı. Gökyüzüne doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası'ndan dahi görülebildi. Olayla ilgili, kaynak yapan M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

