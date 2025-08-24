Foça’da feci kaza! 4 kişi yaralandı

İZMİR'İN Foça ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ağır yaralandı. Kaza, önceki gece saat 23.50 sıralarında Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle Yenifoça'dan Bağarası istikametine seyir halinde olan Y.A. (19), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak yol kenarında durabildi. Kazada yolcu olarak bulunan U.U. (17) ve M.M.K. (13) araçtan fırlarken, sürücü Y.A. ile Ş.M.K. araç içerisinde sıkıştı. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki devlet hastanelerine kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesi devam ediyor.