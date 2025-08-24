İncir diyarı karanlıkta kaldı

İzmir'in Tire ilçesinde, inciri ile ünlü kırsaldaki Akmescit köyünde bazı bölgeler elektriksiz bir hayat sürüyor. Köyde, yaklaşık 250 hanenin elektriksiz yaşadığından yakınan köylüler, "Evlerimizin projeleri ve numaratajları olmasına rağmen bölgenin ormanlık alan içerisinde bulunması gerekçesiyle taleplerimiz elektrik şirketi tarafından geri çevriliyor" şeklinde konuştular.

GÜNEŞ PANELLERİ YETERSİZ

İncir üretiminin merkezi konumunda olan mahallenin Maltepe mevkiinde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte hane halkına ek olarak gelen tarım işçileriyle nüfus bin 500- 2 bin kişiye kadar çıkıyor. Elektrik olmadığı için hem köylüler hem de işçiler büyük mağduriyet yaşıyor. Elektriği olmayan haneler, ihtiyaçlarını sınırlı ölçüde güneş panelleriyle karşılamaya çalışsa da sistem yalnızca temel tüketimi karşılayabiliyor. İçinde bulundukları çaresizlikten yakınan mahalle sakinleri, "Sondajla su çıkaramadığımız gibi güneş enerjisinin yıllık maliyeti de bir hayli yüksek. Koşullar bizi son derece olumsuz etkiliyor" dediler.