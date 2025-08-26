Barakada çıkan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde İnönü Mahallesi 9231 Sokak'ta Fatma Gelirli'nin (84), yaşadığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede barakayı saran alevler, bitişikteki ev ve ağıla sıçradı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında baraka kullanılamaz hale gelirken, evde hasar oluştu, ağıldaki 34 küçükbaş hayvan telef oldu. Gelirli, 8 yıldır barakada yalnız yaşadığını ve sahipsiz kedi ile köpekleri beslediğini belirterek, "Tavanda patlama sesi duydum. Alevlerin camlardan içeriye doğru geldiğini gördüm, köpeği kurtardım. Ben dönünceye kadar yangın her yeri sardı, dışarıya kaçtım. 2 yavru kedim telef oldu. Her şeyim yandı, bir sandalyem bile yok. Kıyafetlerimi komşular verdi" dedi.