İzmir'de Ceyda Yüksel'in ölümünde yeni gelişme! Cinayette indirime Bakanlık itiraz etti

Son dakika İzmir haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Bakanlık, İzmir'de Ceyda Yüksel'in cinsel ilişkiyi reddettiği için öldürülmesi davasında Serkan Dindar'a verilen ve Yargıtay'ın 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak onadığı cezaya karşı harekete geçti.

BAŞVURUDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müdahil olan Bakanlık, Yargıtay'ın cinsel ilişkiyi reddetmeyi haksız tahrik nedeni sayan ve bu gerekçeyle cinayet sanığına ceza indirimi uygulanmasını onaylayan karara temyiz aşamasında itiraz etti.