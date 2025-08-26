Menemen’de mezunlara ücretsiz sınav kursu

EĞİTİM yatırımları ve teşvikleriyle örnek gösterilen Menemen Belediyesi, üniversiteye hazırlık kurslarında mezunları da yalnız bırakmıyor. Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde (MEBGEM) ücretsiz olarak YKS hazırlık kursuna gitmek isteyen mezunlar için 9 Eylül'de gerçekleştirilecek sınav için başvurular devam ediyor.

Belediyecilik hizmetleri içerisinde eğitime her zaman ayrı bir önem verdiklerini ve tüm öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Gençlerimizin lisans eğitimi alması için desteklerimiz sürecek" dedi.