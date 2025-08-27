İzmir’de Göbeklitepe ile bağlantılı heykelcik bulundu: Ulucak Höyüğü’nün tarihi 350 yıl geriye gitti

'GÖBEKLİTEPE İLE 4 BİN YILLIK ZAMAN FARKI VAR'

Bu yılki kazılarda ortaya çıkartılan buluntudan bahseden Prof. Dr. Çevik, "Kazılarımızda genelde kilden yapılmış heykelcikler buluyoruz. Yine genellikle kadın figürini oluyor. Cinsiyetsiz heykelciklerle de karşılaşıyoruz. Şimdiye kadar bulunmuş tek bir erkek figürini vardı. Bu sene bir erkek figürini daha bulduk. Üslubu, üstündeki kostüm açısından Ulucak'taki diğer figürinlerden ayrılıyor. Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yle ikonografik olarak bizi bağlıyor. Göbeklitepe'deki merkezi T sütunların, insan biçiminde betimlendiğini görüyoruz. Kemer, el ve giysi gibi detayların yapıldığını görüyoruz. Göbeklitepe'deki buluntuların giysi detaylarından, belden aşağıya tilki postu olduğu belirtiliyordu. Orayla, burası arasında 4 bin yıllık zaman farkı var. Burada bulduğumuz figürinde de bu giysi detayını görebiliyoruz" diye konuştu.