CHP’li Buca Belediyesi işçisini açlığa mahkum etti! İşçi maaş bekliyor başkan konser veriyor...

İşçi maaşlarını zamanında ve tam olarak yatırmadığı için sık sık işçi eylemlerine sahne olan CHP'li Buca Belediyesi, 'Bu kadar da olmaz' dedirten bir icraata daha imza attı.





İŞÇİNİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI

İsminin açıklanmasını istemeyen işçiler: "Geçtiğimiz hafta Süheyl Behzat Uygur Kardeşler belediyenin etkinliğinde yer aldı. Önceki gece de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Işılay Saygın Meydan'ında sahne alan Aydilge konser verdi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi belediye hafta sonu da bardacık festivali düzenleyeceğini açıkladı. Bünyesinde çalışan işçiye 'para yok' diyen Buca Belediyesi her nasılsa konu konser ve festival olunca bir yerlerden para bulmasını biliyor. Artık işçilerin dayanacak gücü kalmadı. Belediye işçisi aylardır maaş alamadığı için bakkala, kasaba, ev sahibine ödeme yapamıyor. Ama sayın başkan tüm bunları görmezden gelip konserde sahneye çıkıp kendini göstermesini biliyor. Bu nasıl iş anlamadık. Artık yeter." Diye konuştu.