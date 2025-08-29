İzmir Fuarı dopdolu programla başlıyor

Türkiye'nin ilk fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 94'üncü kez kapılarını açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından "Fuar Şehrin Kalbinde" sloganıyla düzenlenen fuar, 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark'ta ziyaretçilerini ağırlayacak. İEF, bu yıl da birbirinden ünlü sanatçıların konserleri, tiyatro oyunları, stand-up gösterileri ve özel sahne performanslarıyla İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak.

KONSERLERİN MERKEZİ

29 Ağustos'ta Candan Erçetin ile başlayacak konser serisi, 30 Ağustos'ta Edis ve Ali Altay ile İzmirlilere Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak. 31 Ağustos'ta Yıldız Tilbe, 1 Eylül'de Ceza, 2 Eylül'de Nihat Sırdar ile 90'lar Kafası sahnede olacak. 3 Eylül'de Derya Uluğ, 4 Eylül'de de Gripin Migros sponsorluğunda Çim Konserleri'nde yer alacak. Çim Konserleri kapsamında 5 Eylül'de Mustafa Sandal, 6 Eylül'de Selda Bağcan, 7 Eylül'de Sertab Erener, 8 Eylül'de Duman sahne alacak. Fuarın son günü 9 Eylül'de ise Mor ve Ötesi final yapacak.

TİYATRO VE STAND-UP RÜZGARI

MÜZİK şöleninin yanı sıra tiyatro ve gösteri sanatları da fuar akşamlarına renk katacak. 1 Eylül - 8 Eylül tarihleri arasında Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda sırasıyla Oyun Atölyesi'nin "Hayvan Çiftliği" oyunu, Deniz Göktaş stand-up, Aşkım Kapışmak stand-up gösterileri, Ali Congun - "Adliye Çayı" Stand Up, Miray Akovalıgil'in "Ya Bende Bir Şey Yoksa" adlı gösterisi, yer alacak. Gösteriler ücretsiz olarak izlenebilecek.