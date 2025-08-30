Apartman bahçesinde cansız bedeni bulundu

İzmir'de 5 gündür kayıp olarak aranan Aslı Aygan'ın (45), oturduğu apartmanın bahçesindeki eklentide cesedi bulundu. Oturduğu apartmanın 7'nci kattan düştüğü belirlenen Aygan'ın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Konak ilçesi Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın arka bodrum eklentisinde bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin 24 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan Aygan'a ait olduğu belirlendi. Evde yapılan incelemede balkon kapısının açık olduğu, Aygan'ın 7'nci kattan düşüp bahçedeki eklentisinin çatısına çarptığı ve buradan zemine düştüğü tespit edildi. Aslı Aygan'ın, göğüs kısmı ile sağ bacağında ise kırıklar olduğu belirlendi.