İzmir Fuarı 94. kez açıldı

Türkiye fuarcılığının 94 yıllık dev çınarı İzmir Enternasyonal Fuarı, dün muhteşem kortejle başladı. Gündoğdu Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Kültürpark'a ulaştı.

'KALPLERDE YER ETTİ'

"Fuar Şehrin Kalbinde" sloganıyla 29 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde düzenlenen İEF, 29-31 Ağustos tarihlerindeki 19. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali'yle eş zamanlı olarak başladı. İki dev organizasyonun renkli korteji, fuar coşkusunu İzmir sokaklarına taşıdı. Korteje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, konuk ülkelerin temsilcileri ve dans ekipleri ve çok sayıda İzmirli katıldı. Tugay, "Dünyayı güzellik kurtaracak. Bu sene 'Fuar Şehrin Kalbinde' diye bir sloganla fuarımızı açtık. İzmir Fuarı'nın açıldığı ve devam ettiği günlerde İzmirlilerin kalpleri ayrı bir heyecanla çarpar. İzmir Fuarı hepimizin hayatı boyunca farklı şekillerde kalbinde yer etmiş bir etkinliktir. Fuar aynı zamanda uluslararası barışa da katkı sağlıyor" dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da yaptığı konuşmada, fuar için 22 yılda yapılan kritik yatırımların günümüz rakamlarıyla 1 trilyon 275 milyar liraya ulaştığını belirtti.

'GÜÇLÜ BİR SEMBOL'

Onur konuğu ülke Bosna Hersek'in Büyükelçisi Mirsada Colakovic, "İzmir uluslararası iş birliğinin güçlü bir sembolü. İEF, mütevazı bir ticaret sergisi olarak başlamış, kültürel değişimin küresel platformuna dönüşmüştür" dedi.