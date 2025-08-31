  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir AK Partili Kaya’dan Foça Belediye Başkanı Fıçı'ya tepki: Çöp toplamayı bile millete lütuf gibi sunuyorsunuz

AK Partili Kaya’dan Foça Belediye Başkanı Fıçı'ya tepki: Çöp toplamayı bile millete lütuf gibi sunuyorsunuz

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın çevre atıklarını toplamamaya yönelik açıklamaları tepkilere neden oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Fıçı'nın tutumuna sert sözlerle karşılık verdi. Kaya, "CHP belediyeciliğinin İzmir’e reva gördüğü şey hizmet değil, ideolojik kibirdir" ifadelerini kullanarak, çevre temizliği gibi temel bir belediye hizmetinin ideolojik yaklaşımlarla görmezden gelinmesine tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

AK Partili Kaya’dan Foça Belediye Başkanı Fıçı’ya tepki: Çöp toplamayı bile millete lütuf gibi sunuyorsunuz

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın vatandaşın atıklarını bilerek toplamadığı ve bu yöntemle cezalandırdığı açıklamasına tepkiler sürüyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'i çantada keklik görmekten, İzmirli hemşehrilerimizin iradesini ideolojik ipotek altına almaktan öylesine rahatlamışsınız ki, sorumluluk bilincinizi tamamen kaybetmişsiniz." ifadelerini kullandı.

AK Partili Kaya’dan Foça Belediye Başkanı Fıçı’ya tepki: Çöp toplamayı bile millete lütuf gibi sunuyorsunuz

Kaya paylaşımının devamında "Belediyeciliğin en temel görevi olan çöp toplamayı bile millete lütuf gibi sunuyorsunuz. Bugün "Çöpleri toplamayacağız" diyorsunuz, yarın "Su kesintilerini az bile yapıyoruz, size bu kadar su yeter" derseniz hiç şaşırmayacağız. CHP belediyeciliğinin İzmir'e reva gördüğü şey, hizmet değil, ideolojik kibirdir!" ifadelerine yer verdi.

AK Partili Kaya’dan Foça Belediye Başkanı Fıçı’ya tepki: Çöp toplamayı bile millete lütuf gibi sunuyorsunuz İzmir'de Foça Belediye Başkanı’ndan skandal sözler: Çöpleri toplamak zorunda değilim!

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA