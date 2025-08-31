AK Partili Kaya’dan Foça Belediye Başkanı Fıçı’ya tepki: Çöp toplamayı bile millete lütuf gibi sunuyorsunuz

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın vatandaşın atıklarını bilerek toplamadığı ve bu yöntemle cezalandırdığı açıklamasına tepkiler sürüyor.

İzmir'i çantada keklik görmekten, İzmirli hemşehrilerimizin iradesini ideolojik ipotek altına almaktan öylesine rahatlamışsınız ki, sorumluluk bilincinizi tamamen kaybetmişsiniz. Belediyeciliğin en temel görevi olan çöp toplamayı bile millete lütuf gibi sunuyorsunuz. Bugün… pic.twitter.com/7QahUolcEs — Mahmut Atilla Kaya (@MAtillaKaya) August 31, 2025

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'i çantada keklik görmekten, İzmirli hemşehrilerimizin iradesini ideolojik ipotek altına almaktan öylesine rahatlamışsınız ki, sorumluluk bilincinizi tamamen kaybetmişsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaya paylaşımının devamında "Belediyeciliğin en temel görevi olan çöp toplamayı bile millete lütuf gibi sunuyorsunuz. Bugün "Çöpleri toplamayacağız" diyorsunuz, yarın "Su kesintilerini az bile yapıyoruz, size bu kadar su yeter" derseniz hiç şaşırmayacağız. CHP belediyeciliğinin İzmir'e reva gördüğü şey, hizmet değil, ideolojik kibirdir!" ifadelerine yer verdi.

İzmir'de Foça Belediye Başkanı’ndan skandal sözler: Çöpleri toplamak zorunda değilim!