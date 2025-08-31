Fay hattı gerilimi! Deprem uzmanları İzmir’i tartışıyor!

ORTAK GÖRÜŞLE OLUŞTURULDU

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise Üşümezsoy'un açıklamalarına şu sözlerle yanıt verdi: "Türkiye Diri Fay haritası, Türkiyede diri fay haritalamasi yapan ve MTA'da görev yapan yerbilimciler ile bu konuda bilimsel veri üreten bilim insanlarınin ortak görüşleri doğrultusunda üretilen haritalardır. Bu harita internet üzerinden erişilebilen Devletin resmi haritasıdır. Bu nedenle konuyla ilgisi olmayan insanların ve Türkiyedeki diri fayların çalişılması ve tesbit edilmesiyle ilgili bilimsel hiçbir çalışması olmayan insanların söyledikleri "yok" hükmündedir. Bu tür söylemler, hem devlete, resmi kurumlara ve halka yanlış bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda deprem tehlikesinin de yanlış anlaşılmasına yol açar."

DİĞER