Fay hattı gerilimi! Deprem uzmanları İzmir’i tartışıyor!

Türkiye dört bir yanı diri faylarla örülü bir deprem bölgesi. Yaşanan depremler bize bu gerçeği hatırlatırken deprembilimciler de çalışmalarını sık sık medya aracılığı ile halkla paylaşıyor. Ancak bazen bilim insanları da fayların hareketi, konumu ve yıkıcılığı konusunda anlaşmazlığa düşebiliyor. Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un son sözleri de İzmir'i umutlandırdı. Prof. Dr. Üşümezsoy, İzmir'de kırmızı renkte işaretlenen bazı fay hatlarının gerçekte aktif olmadığını vurguladı.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise diri fay haritasının pek çok yer bilimci ve bilim insanının üzerinde çalıştığı devletin resmi haritası olduğunu söyleyerek Üşümezsoy'un iddiasını doğru olmadığını savundu.
İzmir'in kuzeyinde, Menemen kenarı veya Yamanlar Dağı civarında fay olmadığını, çünkü bu bölgelerin delta birikintileriyle doldurulduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, İzmir- Buca bölgesinde ise fay varlığı nedeniyle deprem olasılığı bulunduğunu dile getirdi. İzmir içinden geçen Tuzla fayı gibi unsurların kağıt üzerinde var olduğunu, ancak gerçekte aktif bir tehlike oluşturmadığını ifade eden Şener Üşümezsoy, İzmir'in deprem üretme potansiyeli olan bölgelerini haritalar üzerinden detaylıca analiz ederek, asıl riskin belirli fay zonlarında yoğunlaştığını savundu. İzmir sakinlerini gereksiz paniğe sürükleyen haritalardaki "kızaran" yani kırmızı uyarı renkli fayların yokluğunu net bir şekilde dile getirdi.
ORTAK GÖRÜŞLE OLUŞTURULDU
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise Üşümezsoy'un açıklamalarına şu sözlerle yanıt verdi: "Türkiye Diri Fay haritası, Türkiyede diri fay haritalamasi yapan ve MTA'da görev yapan yerbilimciler ile bu konuda bilimsel veri üreten bilim insanlarınin ortak görüşleri doğrultusunda üretilen haritalardır. Bu harita internet üzerinden erişilebilen Devletin resmi haritasıdır. Bu nedenle konuyla ilgisi olmayan insanların ve Türkiyedeki diri fayların çalişılması ve tesbit edilmesiyle ilgili bilimsel hiçbir çalışması olmayan insanların söyledikleri "yok" hükmündedir. Bu tür söylemler, hem devlete, resmi kurumlara ve halka yanlış bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda deprem tehlikesinin de yanlış anlaşılmasına yol açar."