Belediye eliyle çevre kirliliği

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde yaşanan çöp krizi tartışmaları sürerken, belediyeye ait resmi bir aracın boş bir araziye çöp döktüğü anların vatandaşlar tarafından görüntülendiği iddia edildi. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Kemalpaşa Belediyesi'ne ait olduğu görülen aracın, ilçe merkezine yakın Çinili Köy mevkiindeki boş araziye çöp boşalttığı dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılırken çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, çöplerin gelişigüzel şekilde doğaya bırakılmasının hem çevre kirliliği oluşturduğu hem de kötü koku ve sağlık riski oluşturduğunu dile getirdi.