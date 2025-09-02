İzmir'in gevreğine bir zam daha! Yarından itibaren 20 TL

Esnaf odasından zamla ilgili yapılan açıklama şöyle yer aldı: "İzmir'de kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan gevrek 03 Eylül Çarşamba gününden itibaren 20 TL olarak satılacak. Son dönemde artan un, susam, enerji ve işçilik maliyetleri karşısında zorlanan fırıncı esnafı için fiyat güncellemesini kaçınılmaz oldu, maliyet artışları artık esnafı çıkmaza sürüklüyor."

DİĞER