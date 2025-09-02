Katil zanlısı ile 5 şüpheli gözaltında

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde Yılmaz Doğan (43), sokakta tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin cinayet şüphelisi V.K. (29) ile ona yardım ettikleri gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Olay, Pazar günü saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler, Yılmaz Doğan'ı yerde kanlar içinde buldu. Yapılan incelemede Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin çalışma başlatan cinayet bürosu dedektifleri kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelinin V.K. (29) olduğu belirlendi. V.K.'ye yardım ettikleri gerekçesiyle S.Ş., K.A.T., M.A., A.D. ve Y.T. de gözaltına alındı.