İzmir'de metruk bina alev alev yandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü. Yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şehitler Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen duman gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, bitişikteki kolejin duvarına da sıçradı. Yangın sırasında okulda öğrencilerin olmadığı belirtildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede metruk binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Polis başlattığı çalışmada, yangına neden oldukları gerekçesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

