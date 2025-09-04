İzmir'de çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! O cani babanın dosyasına 'görevsizlik' kararı

Olayın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Şiyar Alpaslan hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi' tarafından kabul edildi. Ocak ayında görülen duruşmada sanık tahliye edildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine sanık, yeniden tutuklandı.