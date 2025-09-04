  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Karabağlar Meclisi’nde Eylül toplantısına boykot

İZMİR Karabağlar Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısı, CHP'li bazı üyeler ile AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin katılmaması sonucu çoğunluk sağlanamadığından yapılamadı. Belediye Başkanı Helil Kınay, 3 partiden meclis üyelerinin ortak tavır aldığını kaydederek "Karabağlar halkının iradesine sırt çevirdiler" diyerek tepki gösterdi.

CHP Karabağlar Meclis Üyesi Levent Yıldır, boykot kararına; pazarcıların atık bedeli toplanmasına yönelik önergenin gündeme alınmamasını gerekçe gösterirken, AK Parti Meclis Üyesi Fırat Eroğlu ise, "2024 Nisan'ından bu yana; iş bilmeyen, yolsuzluklarla anılan Karabağlar'ı yöneten belediye başkanı, bugün bir kez daha meclisin güvenini kaybetmiştir. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" diye konuştu.

