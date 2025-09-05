İzmir hidrolik stres altında

YETERSİZ yağışlar, artan sıcaklıklar ve bilinçsiz tüketime bağlı nedenler barajlardaki su seviyelerini olumsuz etkiliyor.

EN KÖTÜ EYLÜL YAŞANIYOR

İzmir'de içme suyu ihtiyacının karşılanmasında en önemli kaynak olan Tahtalı Barajı, su seviyesi bakımından tarihinin en kötü eylül ayını yaşıyor. Normal şartlarda şehrin içme suyunun yarısının karşılandığı barajda doluluk oranı, 3 Eylül'de yüzde 5 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 19 olarak ölçülmüştü.

DURUM KRİTİK

Tahtalı'daki su seviyesi, son 26 yılın en düşük eylül rakamı olarak kayıtlara geçti. Yıllık 90 milyon metreküp su çekilen barajdaki havza, kuraklığın etkisiyle adeta ovaya dönüştü. Havzada adacıkların oluştuğu, eski yapıların ortaya çıktığı, zeminin çatladığı görüldü.

SONBAHAR DA UMUTSUZ

PROF. Dr. Şermin Tağıl, "Kuraklık daha belirgin hale geldi. İzmir hidrolik stres (su stresi) altında. Barajları besleyen akarsu seviyesi de keskin şekilde düştü" dedi. Susuzluğa çare olması beklenen sonbahar yağışları ile ilgili de umut veren bir açıklama gelmedi. Uzmanlar, yağışların 3 aylık periyotta normalin altında kalacağını açıkladı. Barajların boşaldığı, planlı su kesintilerinin uygulandığı bir dönemde, arızalar yüzünden tonlarca suyun boşa akması ise tepki çekiyor.