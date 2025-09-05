İzmir hidrolik stres altında!Tahtalı Barajı tarihinin en kötü Eylül ayında

SONBAHAR DA UMUTSUZ

Prof. Dr. Şermin Tağıl, "Kuraklık daha belirgin hale geldi. İzmir hidrolik stres (su stresi) altında. Barajları besleyen akarsu seviyesi de keskin şekilde düştü" dedi. Susuzluğa çare olması beklenen sonbahar yağışları ile ilgili de umut veren bir açıklama gelmedi. Uzmanlar, yağışların 3 aylık periyotta normalin altında kalacağını açıkladı. Barajların boşaldığı, planlı su kesintilerinin uygulandığı bir dönemde, arızalar yüzünden tonlarca suyun boşa akması ise tepki çekiyor.

DİĞER