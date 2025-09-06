  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir'deki o mahallelere su kesintisi!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından başlatılan onarım çalışması nedeniyle Urla'daki 5 mahalleye, 9 gün boyunca su verilemeyecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.

Bu nedenle ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde, bugün 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

