İzmir elektrik kesintisi 7 Eylül 2025: Hangi ilçelerde elektrik yok?

7 Eylül 2025 Pazar günü bazı İzmir'de bazı ilçelerde planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. GDZ Elektrik tarafından yayınlanan kesinti programına göre saatler süren kesintiler bekleniyor. İşte 7 Eylül İzmir elektrik kesintisi detayları ve kesinti yaşanacak mahalleler…
09:00 - 12:00
BAYINDIR / İZMİR
Yeşilova
Cumhuriyet
Elifli
Atatürk
14:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Zafer
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
İğdeli
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük
Hacıhasan