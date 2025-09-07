  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 7 Eylül 2025: Hangi ilçelerde elektrik yok?

İzmir'de 7 Eylül 2025 Pazar günü planlı elektrik kesintileri merak ediliyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre kentin birçok ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir’de elektrik ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti var? Saat saat kesinti programı ve detaylar haberimizde.

7 Eylül 2025 Pazar günü bazı İzmir'de bazı ilçelerde planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. GDZ Elektrik tarafından yayınlanan kesinti programına göre saatler süren kesintiler bekleniyor. İşte 7 Eylül İzmir elektrik kesintisi detayları ve kesinti yaşanacak mahalleler…

09:00 - 12:00
BAYINDIR / İZMİR
Yeşilova
Cumhuriyet
Elifli
Atatürk

14:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa

09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Zafer

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
İğdeli

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük
Hacıhasan

