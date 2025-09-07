İzmir elektrik kesintisi 7 Eylül 2025: Hangi ilçelerde elektrik yok?

7 Eylül 2025 Pazar günü bazı İzmir'de bazı ilçelerde planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. GDZ Elektrik tarafından yayınlanan kesinti programına göre saatler süren kesintiler bekleniyor. İşte 7 Eylül İzmir elektrik kesintisi detayları ve kesinti yaşanacak mahalleler…