İzmir Torbalı’da eğitim uçağının düşme anı kamerada!

İzmir Torbalı’daki eğitim uçağının düşme anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 3 Eylül’de Selçuk Efes Havalimanı’ndan havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Kırbaş Mahallesi’nde mısır tarlasına çakıldı. Kazada pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybederken, görüntülerde uçağın yere çarpma anı ve çevredekilerin yaşadığı panik görülüyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı.

Kırbaş Mahallesi'nde, uçağın düştüğü mısır tarlasına yakın bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın tarlaya düşmesi yer aldı.

Görüntülerde, uçağın düşmesinin ardından çevredekilerin "uçak düştü" şeklindeki sözleri de bulunuyor.

Selçuk Efes Havalimanı'ndan 3 Eylül'de eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düşmüş, pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti.

