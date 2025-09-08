Bornova ve Nazilli’deki kazalarda motosiklete 2 kurban!

İzmir'in Bornova ve Aydın'ın Nazilli ilçelerinde meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. İzmir'in Bornova ilçesinde, park halindeki kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Karabulut hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Kaza, önceki gece 03.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Karabulut idaresindeki motosikletle, park halindeki kamyona arkadan çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Karabulut ile yanındaki Emirhan Ç, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabulut, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Motokuryelik yapan, evli ve 2 çocuk babası olan Karabulut'un cenazesi Menemen'de toprağa verildi.

SİLAJ SONUNU GETİRDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde karayolu TIR'dan yola dökülen silaj parçaları nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Bozdoğan-Nazilli karayolu Pınarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir TIR'dan yola dökülen silaj parçaları trafiği tehlikeye düşürdü. Bu sırada motosikletiyle ilerleyen Serkan Orhan (47), kayganlaşan zeminde dengesini yitirerek devrildi. Kazada ağır yaralanan Orhan'a ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla Bozdoğan İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bölgede başka bir kazanın yaşanmaması için yola dökülen silaj parçaları temizlendi.