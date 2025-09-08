Son dakika: İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 6 polis yaralandı.

16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.

SALDIRGAN BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

2 polisi şehit eden saldırganın yakalanarak etkisiz hale getirildiği anlar ortaya çıktı.

İZMİR VALİSİ ELBAN: SALDIRGANIN SUÇ KAYDI YOK

İzmir Valisi Süleyman Elban da saldırının gerçekleştirildiği polis merkezine geldi, inceleme yaptı.

Gazetecilere olaya ilişkin açıklama yapan Elban, Balçova Salih İşgören Balçova Polis Merkezine 16 yaşındaki lise 3 öğrencisinin pompalı tüfekle saldırı düzenlediğini, nöbet kulübesindeki polis memurunun açılan ilk ateşte şehit olduğunu söyledi.

Gazetecilerin "Saldırgan karakola gelip şikayetçi olmuş, aile içi şiddet konusu nedeniyle, böyle bir bilgi var mı?" sorusu üzerine Elban, "Yok. Herhangi bir karakola şikayet, herhangi bir UYAP kaydı, herhangi bir suç kaydı, daha önce bir gözaltına alınma veya daha önce bir ifade yok." yanıtını verdi.

SON DAKİKA: İzmir Balçova'da 16 yaşında çocuk polis karakoluna saldırdı! ŞEHİTLERİMİZ VAR!