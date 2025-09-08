Son dakika: İzmir'deki saldırının görgü tanıkları anlattı: Üzerine çullanıp polislere teslim ettik

'KARŞILIKLI ÇATIŞMA ÇIKTI'

Mahallede oturan Ahmet Babacan yaşananları anlattı. Babacan, "Sabah silah seslerini duydum. Sonra bir komşumun 'Karakola saldırı var' diye seslendiğini duydum. Balkona çıkınca karşı komşum 'Sizin balkonun altında' dedi. İşaret edince komşuma da sıktı, yaralandı. Sokağın sonuna doğru koşmaya başladı. Biz de görünce aşağıya indik. Arkasından gelen bir polis vardı. Polisimiz de vuruldu. Bir sivil polis daha geldi. Gelen polisimiz de sıkmaya başladı. Karşılıklı çatışma çıktı. Biz arkasındaydık. İşaret ediyorduk. Burada deyince, bize doğru ses bombası attı. Elinde tüfek vardı. Tüfeğin ya kurşunu bittiği için ya da vurulduğu için yerde hareketsiz halde durdu ve çantasından bir şeyler çıkarmaya uğraşıyordu. O süreçte de üzerine çullandık, yakaladık. Polislere teslim ettik. Saldırganın babasını tanıyoruz, efendi biri 15 seneden beri burada oturuyor. Hatta babasının haberi yoktu. Babasını uyandırdık. Babasının haberi dahi yoktu. Arabaya gelip görünce babası yıldı, kaldı. Pompalı tüfek babasının ruhsatlı tüfeğiymiş. Yaklaşık 40-50 tane mermi vardı. Bıçağı vardı. Kapüşon takmıştı" dedi.