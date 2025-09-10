Son dakika: İzmir'de karakol saldırısında yeni detaylar ortaya çıkıyor! İranlı şüphelinin izi böyle tespit edildi

Saldırı öncesi Birgül'ün silah temizliğini bu odada yaptığı anlaşıldı.

Biz de oğlumla pencereden baktık. Şok olduk. Neden yaptığını bilmiyorum. Çok sakin bir çocuktu, takdir getirirdi.

Şaşırdım. Sanırım silahlara meraklıydı. Şehitlerimize çok üzüldüm. Kendi de yaralandı. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun" dedi.

Öte yandan, saldırıda yaralanan 2 polisten yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ömer Amilağ, dün sabah uyandırıldı. Amilağ'ın ailesiyle görüştüğü öğrenildi.





ODASINDA TÜFEK BAKIM SETLERİ BULUNDU



Eren Birgül'ün kaldığı odada silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri bulundu. Ayrıca odasında yer alan bazı kitaplar da dikkat çekti.

