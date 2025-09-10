İzmir’de zincirleme kaza: 1 kişi yaşamını yitirdi

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde 4 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Yazıbaşı Mahallesi Işıklar mevkisinde S.Ç. (19) idaresindeki otomobil, M.Ö. (26) yönetimindeki 41 AST 377 plakalı otomobil, Y.B'nin (39) kullandığı 09 DR 013 plakalı otomobil ve S.Ç. (26) idaresindeki 35 COM 412 plakalı otomobil ile Hüseyin Tekgül'ün (54) kullandığı motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada motosikletin sürücüsü Tekgül, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.