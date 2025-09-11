İzmir’de halk hizmete işçiler maaşa hasret

3 AYDIR MAAŞ VERİLMEDİ DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, işçilerin uzun süredir ciddi mağduriyet yaşadığını söyledi. İşçilerin sabredecek güçlerinin kalmadığını belirten Yıldız, "İşçi arkadaşların yaklaşık 3 aydır maaşları düzgün ödenmiyor, hatta hiç ödenmiyor. Aynı zamanda Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) kaynaklı yaklaşık bir sene önce ödenmesi gereken 6 aylık geriye dönük ücretleri ödenmedi. Buca Belediyesi işçisi yaklaşık üç aydır maaşını, alın terinin karşılığını alamayan, evine ekmek götüremeyen, kirasını ödeyemeyen, bankalara borçlanan, kredi kartlarına borçlanan, kredi kartı faizi ödeyen ve çocuğuna bakamayan bir işçi kitlesi haline geldi" dedi.

Buca Belediyesi işçileri 15 Haziran'da da düzenli maaş alamadıkları, biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti

Belediye yönetimiyle görüştüklerini anlatan Yıldız, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın gelecek günlerde kısmi ödeme yapılacağını ilettiğini ancak bunun işçilerin beklentilerini karşılamadığını ifade etti. Yıldız, iki maaş yatırılmasını beklediklerini belirterek, "Başkan cuma gününe kadar bir buçuk maaş kadar bir ödeme yapabileceğini söyledi. Ama şu anda her işçinin zaten ek hesabı o maaş kadar. Ek hesap kesilecek yine işçinin cebine bir şey kalmayacak. Biz de Başkan'a en az iki maaş ödeme bekliyoruz dedik" ifadelerini kullandı.

35 GÜNDÜR EYLEMDELER

Eylemin ödemeler yapılıncaya kadar devam edeceğini vurgulayan Yıldız, "Buca halkından ricamız, yarın (bugün) belediyeye kimse gelmesin. Yarın bu belediyede, Buca halkına hizmet vermeyeceğiz. Kimseyi içeriye almayacağız. Yarın burası bizim, bize ait. Kapıları kilitli olacak" dedi. Görkem Duman ise, belediyeye ait arsanın satışından sağlanacak gelir ve İller Bankası'ndan belediyeye aktarılacak pay ile birlikte işçi alacaklarının önemli bir kısmının yarına kadar ödeneceğini söyledi. Buca'daki kararın ardından Karşıyaka ve Konak Belediyesi'nde de benzer hareketlilik meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıklarını için ana şantiye ve temizlik işleri şantiyesinde iş bıraktıklarını duyurdu.

