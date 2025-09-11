  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gelecek? İZSU planlı su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar için uyarı yaptı: 11 saat su kesintisi hangi ilçede olacak? İşte 11 Eylül Perşembe İzmir'de yapılacak planlı su kesintileri

İzmir’de yaşayanlar dikkat. Şehrin çeşitli ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. İZSU planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. İşte, İZSU açıklaması ile 11 Eylül 2025 Perşembe İzmir'de su kesintisi yapılacak mahalleler.

BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 11.09.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA YEŞİLÇAM 11.09.2025 saat 10:33 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA UFUK 11.09.2025 saat 10:28 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE 11.09.2025 saat 01:02 ile 12:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ BADEMLİ 11.09.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 11.09.2025 saat 10:40 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK FERAHLI, HUZUR, MEHMET AKİF, ULUBATLI, YAVUZ SELİM, ZEYBEK, 26 AĞUSTOS 11.09.2025 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KIZILCA 11.09.2025 saat 10:04 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK ZAFER 11.09.2025 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI AHMETLİ, SAĞLIK 11.09.2025 saat 09:12 ile 13:12 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

