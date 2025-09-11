Tugay’dan CHP’liler için manidar açıklama

9 EYLÜL İzmir'in kurtuluşu kapsamında kentte her yıl düzenlenen Zafer Yürüyüşü'ne hiçbir CHP'li vekilin katılım göstermemesi büyük tepki çekmişti. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir Millet vekili, bu duyarsızlığa tepki göstermişti.

"İŞLERİ YOĞUN HERHALDE"

İnan, "Sabah Basmane'den başlayıp o şanlı Kurtuluş'un anma yürüyüşünde bir tane CHP'li milletvekili yoktu. Ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk anma ve saygı töreninde de ortada görünmediler. Hükûmet Konağı'na şanlı bayrağımız çekilirken de yine yoktular. Cumhuriyet nutuklarında mangalda kül bırakmayanların, iş 9 Eylül'ün ruhunu yaşamaya gelince nasıl sırra kadem bastığını milletimiz bir kez daha gördü" demişti. Yaşanan tartışmalarla ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, vekillerin Zafer Yürüyüşü'ne CHP'nin kuruluş yıl dönümü ve parti içindeki sorunlar nedeniyle katılamadıklarını belirtti.

Tugay, "9 Eylül'de bizim sıkıntımız oluyor. Partimizin kuruluş tarihi. Genel Merkez törenlere çağırıyor. Bu sene üstüne İstanbul İl Yönetimine kayyum atanması sorunu, partinin de davası ile ilgili gündem var. Bunların hepsi insanları moralsiz hale getirdi" dedi.

Milletvekillerinin görevlendirmeleri olduğunu belirten Tugay, "Vekillerimizin nerede nasıl görevlendirildiklerini bilmiyorum. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende Ednan Arslan vardı. Yürüyüşe neden katılamadığını bilmiyorum. Öğleden sonra da Murat Bakan'ı gördüm. İşlerinin yoğunluğundan gelemediklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Fakat Tugay'ın "Nedenini bilmiyorum, işlerinin yoğunluğu herhalde" demeci kulislerde çok manidar bulundu. Bazı kesimlerce, Tugay'ın kendisini yalnız bırakan CHP'li vekillere bir gönderme yaptığı iddia edildi.