İzmir Buca Belediyesi'nde işçilerin eylemi devam ediyor! Sokaklar yürünemez halde... Her yer çöp!

Ozan, "Ben burada restoran kuryesiyim. Bu sadece bugünlerde olan bir olay değil, yaklaşık bir ay önce de yaşandı. Artık görülecek her şeyi görüyorsunuz; sinekler başımıza üşüştü. Belediye çöpleri almak yerine sadece sinek ilaçlaması yapıyor. Birkaç kişi gelip ilaç sıkıyor, sonra gidiyorlar ama hiçbir çözüm olmuyor. Koku ve pislik hâlâ burada, gerçekten rezalet. Zaten bu restoranda çoğu kişi oturmak istemiyor. Oturanların nasıl oturduğunu bilmiyorum, muhtemelen bu duruma alıştılar. Ama bizim burnumuz hâlâ alışmadı, durum berbat" dedi.