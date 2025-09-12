Soyer, Aslanoğlu ve Kaya 19 Eylül’de hesap verecek

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında, tutuklu yargılanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir eski Başkanı Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya 19 Eylül günü hakim karşısına çıkacak. 65 şüpheli hakkında 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasının İzmir Adliyesi'nde görülmesi bekleniyordu. Ancak duruşmanın, Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine Aliağa'ya alındığı öğrenildi. 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davanın duruşması Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılacak.