Cinayet kurbanı Selin’e veda

İzmir Urla'da eğlence mekanında tartıştığı eski erkek arkadaşı Ramazan Görgülü (34) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Selin Angun (33), memleketi Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede Angun'un annesi Nihal ve babası Güven Angun'un tabuta sarılarak ağlaması yürekleri dağladı. Törene, aynı olayda yaralanan kız kardeşi Ülkünur Angun, anne Nihal Angun, baba Güven Angun, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Olay, Urla'nın Yeni Mahalle Dere Sokak'taki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eski sevgililer Selin Angun ile Ramazan Görgülü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Görgülü, yanında taşıdığı tabancayla Angun'a ateş açtı. Bu sırada Ülkünur Angun (23) ve Direnç Topçu (27) de yaralandı. Selin Angun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.