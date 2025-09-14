İzmir Bergama’da su patlağı kabusu: Tonlarca su boşa akıyor

İzmir genelinde etkisini sürdüren su krizi, kentteki altyapı sorunları nedeniyle daha da derinleşiyor. Şebeke hattında meydana gelen arızalar yüzünden birçok mahallede içme suyu boşa akıyor ve su kayıpları ciddi boyutlara ulaşıyor. Bu sorunların yerlerden biri olan Bergama ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi Kahraman Sokak'ta yaklaşık 15 gün önce meydana gelen su patlağı, halen onarılmadığı için tonlarca suyun boşa akmasına neden oluyor.