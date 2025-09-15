İzmir Buca'da yollar çöplerden kapandı: Her yer fare ve haşere doldu

'ÇÖPLERDEN YOLLAR BİLE KAPANDI'

Kebap salonu sahibi Çetin Dalgıç (46), "Çöp yığınının önünde ilköğretim okulu var. Buradan yüzlerce çocuk gelip geçiyor. Yakında birisi hasta olacak. Diğer tüm çocuklara bulaşacak. Müdahale etmek için birine bir şey mi olması lazım? Çöplerden yollar bile kapandı. Yetkililere sesleniyoruz. Artık yeter. Bu çöpün bir an önce alınması lazım. Kokudan durulmuyor. Karşıda restoranım var. Bir haftadır iş yapamıyorum. 7 çalışanım var ve maaş ödemem lazım. Bu kepazeliğe bir son verilsin. En sonunda buraya benzin döküp yakacağım. Ancak trafo var. İşçiler grev yapabilir, haklıdır. Ama gene de bu çöp alınmalı.10-15 kişi ile buradaki çöpler en azından 2 günde bir alınsın" dedi.