İzmir Büyükşehir personeli, FETÖ’den ihraç polis kimliğiyle yakalandı

Olay, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinde Tire'ye bağlı Karateke Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede rutin devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T.'yi (44) mera alanına tırla çöp dökerken fark etti.

Çevreye karşı işlenen suçtan dolayı şahsa müdahale eden ekipler, kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada Hüseyin Levent T.'nin cüzdanını çıkarmasıyla birlikte, içerisindeki polis kimlik kartı tecrübeli jandarma personelinin dikkatinden kaçmadı. Kimliğin sahte olabileceğinden şüphelenen ekipler, yaptıkları ilk incelemede kimlik kartının üzerine Hüseyin Levent T.'nin kendi fotoğrafını yapıştırdığını tespit etti.

Detaylı incelemede, A.Ç. adına düzenlenmiş olan kimliğin, 2017 yılında FETÖ terör örgütü üyeliği suçlamasıyla meslekten ihraç edilen bir polise ait olduğu belirlendi.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında adli işlem başlatılan Hüseyin Levent T., ifadesinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle Tire Adliyesi'ne sevk edildi.