Son dakika: İZSU İzmir'i su kesintisine karşı uyardı | 15 Eylül İzmir su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 15 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 15 EYLÜL PAZARTESİ
ÇEŞME MUSALLA
15.09.2025 saat 09:56 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, TAHSİN YAZICI, VATAN
15.09.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN İSKELE
15.09.2025 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA YUKARIKIZILCA MERKEZ
15.09.2025 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN DOĞA
15.09.2025 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY, ÜÇ EYLÜL
15.09.2025 saat 08:09 ile 11:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK
15.09.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE TOKİ
15.09.2025 saat 09:28 ile 11:28 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.