Yamaç paraşütü festivali gökyüzünü renklendirdi

YAMAÇ paraşütü sporcuları İzmir Tire'de semayı renklendirdi. İlk kez düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları ağırladı. Festival gökyüzünde yamaç paraşütçülerin atlayışlarıyla rengarenk görüntüler oluşmasına yol açtı. Festival boyunca sporcular Güme dağının zirvesindeki atlayış pistinden 80'i aşkın atlayış gerçekleştirdi. Paraşütçüler, Tire semalarında süzüldükten sonra Selçuk yolu üzerinde Tire Belediyesi tarafından hazırlanan özel piste güvenle iniş yaptılar