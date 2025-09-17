İZBAN’ın asansör sabotajcısı yakalandı

İzmir'de İZBAN istasyonlarında bulunan asansörleri kullanan vatandaşları rahatsız eden sabotajcı yakalandı. Sabotaj zincirinin ilk halkası, İZBAN'ın en yoğun istasyonlarından biri olan Karşıyaka'da yaşandı. Tepeköy yönündeki perona inen ve üzerinde bir firmanın iş kıyafetleri bulunan şüpheli, soğukkanlı bir şekilde etrafı kolaçan etmeye başladı. Trenden inen yolcuların asansöre yönelmesini bekleyen sabotajcı, asansörün hareket etmesiyle sistemin kilitlenmesine neden oldu.

Ardından acil durum butonuna basarak asansörü iki kat arasında durduran sabotajcı, içerdeki dört yolcunun mahsur kalmasına sebep oldu. Asansörün içinde yaşanan panik anları, istasyon personelinin hızlı müdahalesiyle son buldu ve yolcular güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ancak bu olay, İZBAN hattında büyük bir güvenlik alarmının çalmasına neden oldu.

KAMERALAR İZLENDİ

İstasyonun dört bir yanını gören güvenlik kameralarının kayıtları titizlikle incelendi. Kamera kayıtlarında, şüphelinin asansör kapısını açtıktan ve acil durum butonuna bastıktan sonra cep telefonuyla kısa bir görüşme yapması ve ardından güvenlik görevlilerinin yaklaştığını fark edince hızla olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Kamera görüntülerinden kimliği netleştirilen C.C.'nin fotoğrafları güvenlik personeline dağıtıldı. İZBAN'ın tüm güvenlik ağı, bu "hayalet sabotajcıyı" yakalamak için seferber oldu. Güvenlik birimleri, şüphelinin muhtemel hareket tarzını ve yeni hedef seçebileceği istasyonları analiz ederek önlemlerini artırdı.

NERGİS İSTASYONUNDA YAKAYI ELE VERDİ

SABOTAJCI C.C. Nergis istasyonunda yakalandı. Yine aynı yöntemle, teknik personel kılığına girmiş ve özel anahtarıyla bir asansöre müdahale etmeye hazırlanırken, istasyondaki güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde fark edildi. Fotoğrafından teşhis edilen şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen C.C., olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Yakalanan şüpheli hakkında "ulaşım araçlarının alıkonulması" ve "kamu malına zarar verme" gibi suçlardan adli işlem başlatıldı.