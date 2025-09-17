Yeni çağın sorunu akran zorbalığı! Bir örneği İzmir'de yaşandı...

Nitekim şiddet içerikli video ve içeriklere maruz kalan çocuklarda ciddi davranışsal sorunlar meydana gelebiliyor. Bunun en somut örneklerinden biri ise yeni çağın bariz sorunlarından biri olarak gösterilen akran zorbalığı. Bu konudaki benzer gelişmelere sürekli yenileri ekleniyor.