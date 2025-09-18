AK Parti İzmir’den yeni il binası için dev hamle

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, yeni ve akıllı il binası için önemli bir adımı attı. Tapusu alınan bina, Smyrna Meydanı'nın yanındaki araziye inşa edilecek ve şehrin her yerinden kolay ulaşım imkânı sunacak.

Yeni il binası sadece partinin değil, İzmir'in de dikkat çekecek simge yapılarından biri olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, projenin 15 ayda tamamlanması öngörülüyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın liderliğinde şekillenen proje, AK Parti İzmir'in sadece bugününü değil, geleceğini de güvence altına alacak bir yatırım olarak öne çıkıyor.