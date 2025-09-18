İzmir-Bursa-İstanbul hattında taşeron operasyonu!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de filmleri aratmayacak bir kaçırılma olayı, Pınar Akyüz'ün (35) yaptığı ihbarla ortaya çıktı.
Tekstil ve inşaat işi yapan eşini kaçıranların 15 milyon fidye istediğini söyleyen genç kadının şikayetiyle İzmir polisi operasyon için düğmeye bastı.
Taşeron çetenin, AVM otoparkından silah zoruyla önce Bursa, ardından da İstanbul'a kaçırdığı Abdülhalim Akyüz, İzmir ve İstanbul polisinin ortak operasyonuyla Bağcılar'da kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.