İzmir-Bursa-İstanbul hattında taşeron operasyonu!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de filmleri aratmayacak bir kaçırılma olayı, Pınar Akyüz'ün (35) yaptığı ihbarla ortaya çıktı.

Tekstil ve inşaat işi yapan eşini kaçıranların 15 milyon fidye istediğini söyleyen genç kadının şikayetiyle İzmir polisi operasyon için düğmeye bastı.