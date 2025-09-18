İzmir'de diş doktoruna hastasından saldırı! Ortalık kan gölüne döndü

Son dakika İzmir haberleri... Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli Diş Hekimi Ahmet Mücahit Yalın, bir hastası tarafından fiziki saldırıya uğradı ve burnundan yaralandı. Yalın'a olay yerinde meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.h

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Gencer Yılmaz, Diş Hekimi Ahmet Mücahit Yalın'a yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.