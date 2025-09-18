İzmirli akademisyene gururlandıran unvan

DÜNYANIN ilk kadın deri profesörü unvanını taşıyan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Eser Eke Bayramoğlu'na Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" unvanı verildi. Akademik alandaki başarılarının yanı sıra geleneksel bilgi ve üretim biçimlerine yönelik katkılarıyla da öne çıkan Prof. Dr. Bayramoğlu, öncü çalışmalarıyla uluslararası çapta tanınırken, son yıllarda kültürel miras alanındaki derinlemesine araştırmaları ve katkılarıyla da dikkat çekiyor.