İzmir’de 3 yaşındaki Yaren ameliyattan yanık izleriyle çıktı! Aile suç duyurusunda bulundu

Seferihisar'da yaşayan Sami Ç.ve Hayal Ç., kızları Yaren'i (3) karın ağrısı şikayetiyle Urla Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerin ardından doktorlar, Yaren'in Dokuz Eylül Üniversitesi Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi'ne götürülmesi yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine aile, kızları Yaren'i bu hastaneye nakletti. Burada tekrar yapılan tetkiklerden sonra Yaren, geçen cuma günü apandisit ameliyatı yapıldı.

İddiaya göre küçük Yaren ameliyattan vücudunda yanık izleriyle çıktı. Olayda ihmal olduğunu düşünen aile, avukatları Hasan Hüseyin Toros aracılığıyla İzmir Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Ameliyatın ardından Yaren'in vücudunda çıkan yara izlerinin ilk olarak kendilerine deri döküntüsü olduğunun söylendiğini belirten Sami Ç., "Kızımı apandisit şüphesiyle ameliyata aldılar. 4-5 saat süren bir ameliyattan çıktıktan sonra kızımın çığlıklarını duyduk. Baktığımızda vücudunda yanık izleri vardı. Sabah olduğunda izler daha belirgin hale gelmişti. Bu süreç 3 gün bu şekilde devam etti. Çocuğumun acısını giderilmesi için yalnızca krem sürüldü. 3 günün ardından plastik cerrah, bize izlerin yanık izi olduğunu söyledi ve yanık için tedaviye başlanıldı" dedi.

'CANI YANMAYA DEVAM EDİYOR'

Konuyu yargıya taşıdıklarına belirten Ç., "Çocuğum çok kötü durumda. Biz bunu hak etmedik. Adli süreci takip edeceğiz. Başkalarının da canı yansın istemiyoruz. Kimse bu kadar ilgisiz kalamaz Ameliyattan sonraki 3 gün kimse bizimle konuşmadı. Çocuğum 3 gün boyunca o acıları çekti. Ardından su toplayan yerlerini patlatıp, tedaviye başladılar. Şu an durumu stabil. Normalde ameliyattan birkaç gün sonra çocuğum taburcu edilecekti. Ancak vücudundaki yanıklar sebebiyle tedavisi sürdüğü için hala hastanede. Çok canı yandı ve yanmaya devam ediyor. Özellikle tuvalet ihtiyacını giderirken feryat figan ediyor. Şikayetçiyiz" diye konuştu.

'YAPILAN İŞLEMLERİN GEREKLİ OLUP OLMADIĞINA YANIT ARAYACAĞIZ'

Ailenin avukatı Hasan Hüseyin Toros da "Süreçte Adli Tıp Raporu temin edilecek. Çocuğun vücudunda ciddi yanıklar var. Yapılan işlemlerin gerekli olup olmadığı sorularının yanıtını arayacağız. Bu tarz olayın bir daha gerçekleşmemesi, başka ailelerin canı yanmaması için suç duyurumuzu yaptık. Herkesin işini titizlikle yapmasını diliyoruz ve savcılarımıza da güveniyoruz" diye konuştu.

Hastane yönetiminden ise bir açıklama yapılmadı.