Ege’ye yağmur kuşatması! Vatandaşlar yolda mahsur kaldı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ve İzmir Valiliği'nin gece için yaptığı sağanak uyarısının ardından kentte dün yağmur etkili oldu. Yağışın ardından İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Manda Çayı'nda çevre kirliliği ortaya çıktı.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Çayla gelen atıkların denize dökülmesini engellemek için kurulan yüzer bariyerin halatı, sel suları nedeniyle koptu. Bariyerin kopmasıyla, çayda biriken evsel atıklar ve çöplerin denize aktığı görüldü. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu da arttı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de etkili olan yağış sonrasında bazı sokaklarda su baskını yaşandı. Mahalle sakinleri sokağın bakımsızlığından dert yanarak, "Sokağımızın durumunu aylar önce Efeler Belediyesi yetkililerine ilettik. Kış boyunca bu sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz" diye konuştu. Mahalleli Yalçın Can, "Bunun böyle olacağı belliydi. Daha önce kazılan bu yollar düzeltilmedi. Suyun akacak yeri yok. Burada kazı çalışmaları yapıldı ama üzerinden aylar geçti hala düzeltmeler yapılmadı. Yazın toz topraktan duramadık, şimdi de yağışlar başladı. çamurdan su baskınlarından duramayacağız" ifadelerini kullandı.

YOLDA MAHSUR KALDILAR

Muğla Fethiye'de etkili olan kuvvetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde ve mahallelerde birçok ev ile işyerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalıştı. Bazı yollar polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Yağışın en fazla etkili olduğu bölgelerden biri de dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi oldu. Bölgede rögarların taşması sonucu sokaklar göle dönerken, bazı otellerin giriş katlarını su bastı. Su baskınları nedeniyle mahsur kalan turistler, otel çalışanlarının yardımıyla güvenli alanlara taşındı.