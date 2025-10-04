İzmir’de üniversitelilerden Filistin’e anlamlı destek

İZMİR'DE yurtta kalan üniversiteli kız öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Filistin bayrağının renkleri olan beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil balonları gökyüzüne bıraktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Ege Kız Yurdu'nda kalan öğrencilerden oluşan bir grup, İsrail'in, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları protesto etmek için bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler, "Yaşasın tam bağımsız Filistin devleti, yaşasın tüm çocuklar" şeklinde sloganlar attı. Öğrenciler, şarkılar eşliğinde Filistin bayrağının renkleri olan beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil balonları gökyüzüne uçurdu.