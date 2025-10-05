AK Partili İnan'dan CHP'ye sert tepki: İzmir'de tek bir başarısı var o da yalan üretmek

Kentteki bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla yapılan AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan İnan, CHP'nin yeni yasama yılının açılış oturumuna katılmamasını eleştirdi.



CHP dışında Meclis'te grubu bulunan bütün partilerin açılışta olduğunu belirten İnan, "Onlar Ankara'da yoklar. İzmir'de, İzmir'in sorunlarında, İzmir'in krizlerinde yoklar, İzmir'in sokaklarında hiç yoklar. Ama hamdolsun, biz varız." ifadesini kullandı.



İnan, CHP'nin İzmir'deki siyasetinin hizmet yarışı değil yalan yarışı olduğunu savunarak, "Ne söylerlerse tersi çıkar ne vadederlerse boşa çıkar. CHP'nin İzmir'de tek bir başarısı vardır, yalan üretmek. Ama İzmirliler artık bu yalana da bu maskaralığa da prim vermeyecek." diye konuştu.



CHP'nin masumiyeti ve meşruiyeti olmayan bir yapıya büründüğünü ileri süren İnan, şunları kaydetti:



"Özgür Özel'e sesleniyorum. Sen daha kendi partin içinde meşru değilsin. Kendi milletvekillerinin, teşkilatlarının onayını alamadın. Kendi partini dinlemek yerine İstanbul'u talan etmiş Silivri'deki hırsızları dinliyorsun. Her konuşmandan önce Silivri'yi ziyaret ediyorsun, gerekli talimatları alıyorsun. Silivri'ye danışma, kendi partine danış. Siyaseten rehin olma, Türk demokrasisini lekeleme ve Türk siyasetinin seviyesini düşürme diyoruz. Çok olmak istediğin meşru genel başkan olmak istiyorsan kendi kadrolarınla yol yürü diyoruz. Silivri'ye gide gide İzmir'i, Bursa'yı, Balıkesir'i, Denizli'yi unuttun. Her gün bir yenisini aldığınız ihraç kararları, CHP'nin içine düştüğü büyük çelişkiyi apaçık ortaya koydu. Bir tarafta para kulelerinin gölgesinde siyaset yapan çıkar odakları, diğer tarafta partisine sahip çıkmaya çalışan ama susturulan isimler... CHP bugün kavga eden hiziplerin, rant kavgalarının, çıkar çetelerinin arenasına dönmüştür. Artık ortada milletin umudunu taşıyan bir parti değil, koltuk ve menfaat kavgası yapan bir avuç dar kadro kalmıştır."



"KOOPERATİFÇİLİĞE DEĞİL DOLANDIRICILIĞA KARŞIYIZ"



İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına değinerek, kooperatifçiliğe değil dolandırıcılığa karşı olduklarını anlattı.



İyi niyetle kurulmuş bir yapıyı kendi servetine dönüştürenlerin suçunun "kooperatifçilik" denilerek masumlaştırılamayacağını ifade eden İnan, ortada üretim ve dayanışmanın değil mağdur edilenlerin bulunduğunu belirtti.



İnan, "kooperatif" davasında tutuklu olan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'yla ilgili "Bir il başkanının tutuklu olduğu nerede görülmüş?" denildiğini aktararak, "Biz de diyoruz ki 'O soruyu Cumhurbaşkanı'mıza değil, İzmir'de dolandırılan mağdurlara sorun. Tüm birikimlerini, mal varlıklarını, çoluğunun çocuğunun geleceğini bu kooperatiflere yatıran o insanlara sorun. Onlar anlatsın size bu tablonun nerede görüldüğünü, nasıl yaşandığını, hangi acıyla hissedildiğini tek tek anlatsınlar. Madem öyle diyorsun Sayın Özel, kooperatif yolsuzluğundan yeniden il başkanı çıkaran düzeni de aslında bizim sana sormamız lazım." ifadelerini kullandı.



AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in hizmete ihtiyacı olduğunu, teşkilat olarak kentte yaşayanlar için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.